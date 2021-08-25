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وزارة الإقتصاد والمالية تعفي وتنهي مهام عدد من المسؤولين

Publié le Mercredi 25 Août 2021 - 20:09قراءة: 0 د, 18 ث
وات - أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، الإربعاء، عن إعفاء كل من رئيس الهيئة التونسية للإستثمار، بليغ بن سلطان، والمديرة العامّة لصندوق الودائع والأمانات، بثينة بن يغلان، والمدير العام للأداءات، سامي الزوبيدي.

كما تقرّر، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إنهاء مهام المكلفين بمهمّة بديوان وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار وهم محمّد كريم مرزوق و محمّد علي عزيز ومحمّد وحّادة.




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