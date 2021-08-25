صفاقس: أشغال مشروع بناء الممرات العلوية على طريق "حزام بورقيبة" متواصلة وسيتم الشروع في استغلال 05 مفترقات كبرى منها قبل موفى السنة الجارية (المدير الجهوي للتجهيز)

وات - أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بصفاقس رجب عرعود (وات) بان أشغال أغلب أقساط مشروع بناء الممرات العلوية على تقاطعات عدد من الطرقات الشعاعية لمدينة صفاقس مع الطريق الحزامية كلم 4 المعروفة ب"حزام بورقيبة" متواصلة بشكل طبيعي وينتظر ان يتم الشروع في استغلال 05 مفترقات كبرى منها قبل موفى السنة الجارية.



وتتمثل الأقساط التي ستدخل حيز الاستغلال وفق عرعود في أقساط تقاطعات طريق تنيور وطريق القايد امحمد وطريق قرمدة وطريق العين وطريق المطار، فيما تتواصل أشغال مفترق طرق المهدية الذي كان انطلق بصفة متأخرة مقارنة بباقي الأقساط، ومن المؤمل أن يمكن ذلك من تقليص حدّة معضلة الاختناق المروري الذي تعاني منه المدينة.



وسيعرف في المقابل قسط تقاطع طريق منزل شاكر مع الطريق الحزامية تأخيرا في موعد الاستغلال بسبب تأجيل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدخل تحويل مسار قنال المياه في مستوى هذا المفترق، مما أدى إلى توقف الأشغال فيه.



يشار في هذا السياق إلى أن أغلب التعطيلات المسجلة تتعلق أساسا بتغيير مسارات بعض الشبكات وبالوضعيات العقارية لحوزة المشروع فضلا عن التعطيلات التي سجلت خلال الموجة الأولى لوباء كورونا والتي عرفت تغيب للعملة لمدة زمنية.



وقال المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن جهود المقاولين المكلفين بإنجاز المشروع متركزة حاليا على أشغال التهيئة الخارجية للمنشآت التي تم استكمال أغلبها وأشغال السلامة.



جدير بالذكر أن هذا المشروع الذي خصصت له اعتمادات تقدر ب165 مليون دينار في إطار ميزانية الدولة وقرض من البنك الأوروبي للاستثمار، يتمثل في إنجاز ممرّات علويّة وتهيئة مفترقات دائريّة تحتها بالنسبة لكل تقاطعات الطريق الحزامية مع الطرقات الشعاعيّة المعنية بالمشروع (طرقات تنيور والقايد امحمد وقرمدة والأفران والعين ومنزل شاكر والمطار والمهدية) وإنجاز شبكة تصريف مياه أمطار وتركيز شبكة تنوير عمومي وتركيز علامات سلامة وإشارات مرورية.



