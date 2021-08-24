الجرندي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الجديد بتونس

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، يوم الثلاثاء 24 أوت 2021، Tahir Hussain Andrabi، الذي قدّم بهذه المناسبة نسخة من أوراق اعتماده كسفير جمهوريّة باكستان الاسلامية الجديد بتونس.



وأعرب الوزير الجرندي عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائيّة بين البلدين وضرورة تطويرها وتنويعها في المجالات ذات الأولوية، معبرا للسفير الباكستاني الجديد عن تمنياته له بالتوفيق واستعداد بلادنا لتقديم كل التسهيلات من أجل إنجاح مهمته. كما شدد عثمان الجرندي على أهمية تحيين وإثراء الإطار القانوني للعلاقات لكي يواكب التطورات الحاصلة في العالم بما من شأنه أن يدفع التّعاون الثّنائي خاصّة في المجال الاقتصادي والتّجاري والعلمي والفلاحي والثقافي، مضيفا أنّ الدورة القادمة للجنة المشتركة التونسية الباكستانية المزمع عقدها بإسلام آباد مُوفّى شهر أكتوبر 2021 ستكون فرصة لتجسيد هذا التوجّه على أرض الواقع من خلال بعث مشاريع تعاون ترتقي إلى عراقة علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين وأن تساهم في رفع التحديات الجديدة مثل التي فرضتها جائحة كوفيد-19.



من جانبه، أكّد السفير الباكستاني على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى لما يمكن أن تلعبه من دور بنّاء في مزيد تعزيز العلاقات العريقة بين البلدين الشقيقين معبرا عن استعداده لبذل كافة الجهود للمساهمة في مزيد دعم علاقات التّعاون وتطويرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

كما بحث الطّرفان خلال هذا اللّقاء المستجدّات الإقليميّة والدّوليّة في ضوء التّطوّرات التي تشهدها المنطقة العربيّة والدّوليّة وأكّدا على أهميّة التّشاور وتنسيق المواقف في المحافل الدّوليّة، وفي هذا الإطار، ثمّن سفير باكستان المواقف الثابتة والمبدئية لتونس إزاء القضايا الدوليّة، لا سيما المتعلّقة بالسلم والأمن الدّوليين.



