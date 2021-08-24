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المنستير: حجز 3 أطنان من السميد والفرينة بمخزن عشوائي تابع لأحد تجّار الأعلاف

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 19:25قراءة: 0 د, 36 ث
وات - حجزت اليوم فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بالتعاون مع أعوان الشرطة البلدية وفرقة الطريق العمومي طنين ونصف الطن من السميد و500 كيلوغرام من الفرينة في مخزن عشوائي في الساحلين تابع لأحد تجّار الأعلاف وفق ما نشرت الإدارة الجهوية للتجارة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".

ووقعت إعادة ضخّ الأطنان الثلاثة من الفرينة والسميد في المسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة علاوة على استدعاء صاحب المخزن لاستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض حسب ذات المصدر.
وكانت فرق المراقبة الاقتصادية حجزت بالاشتراك مع الحرس الوطني موفي جوان الماضي 26 طنا من السميد المدعّم على متن شاحنة ثقيلة لدى مصنع معدّ لصنع العلف الحيواني وأعادت ضخّها في المسالك القانونية مع تأمين قيمة المحجوز لفائدة الخزينة العامة للدولة.

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