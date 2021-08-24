الحرس البحري يحبط 11 عملية اجتياز للحدود خلسة

أحبطت وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري بالوسط والجنوب والسّاحل 11 عمليّة اجتياز للحدود البحريّة خلسة و وانجدت 231 شخصا.

وافادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء بأن المجتازين هم 104 شخصا يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة، والبقيّة من تونس قدموا من مختلف ولايات الجمهوريّة.



كما تمكّنت وحدات الحرس الوطني بجهات أغير جربة وصفاقس من ضبط 58 شخصا (من بينهم 17 شخصا يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة) كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليّات اجتياز الحدود البحريّة خلسة.



واذنت النّيابة العموميّة باتّخاذ ما يتعيّن في شأنهم





