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بنزرت: تقدم اشغال تركيز بساط العشب الاصطناعي والتهيئة العامة للمحيطين الداخلي والخارجي لملعب 15 أكتوبر

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 11:45قراءة: 0 د, 36 ث
وات - أفادت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت ام الزين الطمني ان اشغال تركيز بساط الأرضية الرئيسية لملعب 15 أكتوبر ببنزرت بالعشب الاصطناعي تسير بنسق جيد، واكدت حرص كافة الاطراف المعنية على ضمان جودة الاشغال ودقتها بما يضمن وظيفية المشروع ككل واتمامه في الاجال.

واضافت في تصريح ل(وات) ان اشغال التهيئة العامة للمحيطين الداخلي والخارجي تسير بدورها بنسق عال وينتظر استكمالها خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرة الى ان هذه الاشغال ليست معنية بالحصول على شهادة صلوحية الميدان

يشار الى ان سير اشغال إعادة تعشيب الأرضية الرئيسية لملعب 15 أكتوبر بالعشب الاصطناعي، المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وايضا التهيئة العامة للمحيطين الداخلي والخارجي للملعب والمقدرة كلفتها المالية بحوالي 1.5 مليون دينار، كانت محل متابعة من قبل والي بنزرت سمير عبد اللاوي .

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