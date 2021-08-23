دورة بارليتا الايطالية - مالك الجزيري يستهل مشاركته بملاقاة الايطالي لوكا ناردي

وات - يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 274 عالميا مشاركته في دورة بارليتا الايطالية التي تقام على ملاعب ترابية بمواجهة الايطالي لوكا ناردي المصنف 559 عالميا يوم الثلاثاء.



وكان مالك الجزيري شارك خلال الاسبوع الفارط في دورة فيرونا الايطالية وخرج منذ الدور الاول بخسارته امام البرازيلي ماتيوس بوتشينيلي دي المايدا المصنف 332 عالميا صفر-2.

كما شارك في مسابقة الزوجي ضمن البطولة ذاتها وبلغ الدور نصف النهائي.





