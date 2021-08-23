Babnet Babnet  Om Kalthoum - كنت خالي  

دورة بارليتا الايطالية - مالك الجزيري يستهل مشاركته بملاقاة الايطالي لوكا ناردي

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 08:27قراءة: 0 د, 20 ث
وات - يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 274 عالميا مشاركته في دورة بارليتا الايطالية التي تقام على ملاعب ترابية بمواجهة الايطالي لوكا ناردي المصنف 559 عالميا يوم الثلاثاء.

وكان مالك الجزيري شارك خلال الاسبوع الفارط في دورة فيرونا الايطالية وخرج منذ الدور الاول بخسارته امام البرازيلي ماتيوس بوتشينيلي دي المايدا المصنف 332 عالميا صفر-2.
كما شارك في مسابقة الزوجي ضمن البطولة ذاتها وبلغ الدور نصف النهائي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231150



En continu

Toutes les news

الاثنين 23 أوت 2021 | 14 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:02 16:05 12:29 05:43 04:10
Babnet
30°
Babnet35°Babnet% 48:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2535°-2737°-2635°-2734°-27
  • Avoirs en devises
    19764,2

  • (20 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28208 DT        1$ =2,80514 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 aout)   1624,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة