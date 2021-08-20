تلقيح نحو 19 ألف عامل ضد فيروس كورونا بعد 15 يوما من حملة التلقيح بالوسط المهني

وات - أسفرت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بالوسط المهني التي انطلقت منذ يوم 4 أوت الجاري إلى

غاية 19 أوت الجاري، عن تلقيح 19 ألف عامل وعاملة، وفق مدير عام تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية لطفي محجوب



وأرجع لطفي محجوب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ما اعتبره إقبالا ضعيفا على التلقيح داخل الوسط المهني لعدة أسباب منها ما يتعلق بتوجه عديد العمال للتلقيح داخل مراكز التلقيح القارة التابعة لوزارة الصحة أو التلقيح خلال عمليات التلقيح المكثفة التي انتظمت

يومي 8 و15 أوت الجاري



وخلال اليوم الافتتاحي لعمليات التلقيح المكثفة يوم 8 أوت الجاري والموجهة للفئة العمرية البالغة 40 عاما فما فوق وقع تلقيح أكثر

من 551 ألف شخص، فيما ارتفعت حصيلة الملقحين في اليوم الثاني من عمليات التلقيح المكثف يوم 15 أوت الجاري للبالغين أكثر

من 18 عاما إلى نحو 600 ألف ملقح



من جهة أخرى، لم يخف مدير عام تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية وجود تململ لدى جزء من العمال من التلقيح في الوسط المهني نظرا لما يحملونه من أفكار مسبقة عن بعض اللقاحات على غرار اللقاح المعتمد من وزارة الصحة "أسترازينيكا" للفئة العمرية البالغة 40 عاما فما فوق



وأكد أن الأطباء من متفقدي الشغل وأطباء الشغل واجهوا صعوبات منذ انطلاق حملة التلقيح بالوسط المهني لإقناع جزء من العمال على عين المكان للحصول على اللقاح، مشددا على أن أطباء الشغل "يقومون بمجهود هام لتصحيح أفكارهم الخاطئة حول اللقاح وتحسيسهم بأهمية التوقي من مخاطر العدوى



وإضافة إلى الصعوبات المرتبطة بوجود أفكار مسبقة لدى العامل حول بعض أنواع اللقاحات، تم تسجيل بعض الإشكالات الفنية على غرار ولوج أطباء الشغل للمنصة الإلكترونية للتلقيح "إيفاكس" لتسجيل الراغبين بالتلقيح، وهي إشكالات تقنية قال لطفي محجوب إنه يجري حلها مع وزارة الصحة



وحول ما إذا كانت هناك صعوبات على مستوى تزوّد أطباء الشغل باللقاحات، أكد لطفي محجوب أنه لا توجد أي إشكالات للتزود باللقاح، مبينا أن وزارة الصحة تقوم بتوفير الكميات المطلوبة من اللقاحات وفق برنامج يقع إعداده بصفة مسبقة بناء على عدد العمال في المؤسسات المتوقع تلقيحهم



وأكد مدير عام تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية لطفي محجوب أن حملة التلقيح في الوسط المهني ستتواصل إلى غاية 15 أكتوبر من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن من العمال في المؤسسات الكبرى والصغرى والمتوسطة لاسيما في صفوف الذين تأخروا عن التلقيح والمتخوفين من إجراء التلقيح



ومن المتوقع أن تنطلق حملة التلقيح بالوسط الفني الأسبوع المقبل في صفوف أعوان النقل البري إضافة إلى برمجة حملة للتلقيح في سوق الجملة وتنظيم أيام مفتوحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالاستعانة بمقرات بعض المؤسسات الكبرى والوحدات الطبية المتنقلة لمجامع طب الشغل



كما سيحظى القطاع الفلاحي باهتمام لتلقيح العاملين في هذا القطاع الذي بقي نوعا ما منسيا، بحسب لطفي محجوب، الذي كشف عن قرب تنظيم جلسات عمل مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبقية المتدخلين من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن من العاملين بالقطاع الفلاحي للتوقي من الفيروس .





