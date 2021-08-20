جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي - البطلان الاولمبيان التونسيان الحفناوي و الجندوبي ضمن قائمة المرشحين

افاد مصدر من هيئة تنظيم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي انه تم ترشيح البطلين التونسيين الاولمبيين ايوب الحفناوي ( ذهبية اولمبياد طوكيو في سباق 400 متر سباحة حرة) و خليل الجندوبي ( فضية في اولمبياد طوكيو في مسابقة التايكواندو) ضمن قائمة الابطال المتراهنين على نيل جائزة محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي.

ويشارالى انه تم فتح باب تسلم ملفات الترشح للجائزة التي تعد الابرز من نوعها في العالم من حيث تنوع اصنافها وقيمتها المالية .

وسيقام حفل التكريم يوم 9 جانفي المقبل بدبي .



