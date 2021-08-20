فيلمان تونسييان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان عمان الدولي السينمائي

تشهد المسابقة الرسمية لمهرجان عمان الدولي السينمائي / اول فيلم/ الذي يقام بالعاصمة الاردنية من 23 الى 31 اوت الجاري مشاركة عملين تونسيين وهما الفيلم الطويل /الرجل الذي باع ظهره/ للمخرجة كوثر بن هنية والفيلم الوثائقي //مانكا مورو// لريم التميمي.

ويتضمن برنامج الدورة الثانية لمهرجان عمان الدولي، الاعمال السنمائية التي تم انجازها سنتي 2020 و2021 في مسابقات الافلام الروائية الطويلة والافلام الوثائقية والافلام القصيرة الخاصة بالمنطقة العربية الى جانب مسابقة الافلام العالمية .

ويحتفي المهرجان /اول فيلم/ خلال هذه النسخة بمهرجان الفيلم الفرنسي /العربي وذلك ضمن قسم خاص له يحمل عنوان //موعد مع السينما الفرنسية/العربية//.

51 فيلما سينمائيا من 26 بلدا سيتم عرضها خلال دورة 2021 حيث سيتم تقديم العرض قبل الاول ل40 فيلما لمخرجين سينمائيين عالميين الى جانب 8 افلام لمخرجين من الوطن العربي.











