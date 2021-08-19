تنظيم مهرجان عليسة للفيلم التونسي بلندن

تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس الكبرى ببريطانيا بالتعاون مع مهرجان فيلم الجنوب بلندن اول مهرجان للفيلم التونسي بلندن وهو مهرجان عليسة للفيلم الروائي الطويل وذلك يومي 18 و 19 سبتمبر القادم.



ووفق ما جاء في ورقة تقديمية لهذه التظاهرة نشرتها الجمعية على صفحتها على الفايسبوك سيكرم هذا المهرجان السينما التونسية التي تعتبر "الأكثر جرأة في السينما العربية"



واختارت جمعية مهرجان فيلم الجنوب بلندن فتح نافذة على السينما التونسية وإتاحة الفرصة للجمهور البريطاني للاطلاع على بعض جوانب هذه السينما التي خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات هامة مما جعلها من أكثر التجارب السينمائية المستقلة نضجا وتفردا في دول الجنوب، حسب ما ورد في ذات الورقة التقديمية.

وستتنافس الأفلام المشاركة على جائزة اوسكار المهرجان.

وتعتبر تونس خامس دولة افريقية تتلقى دعوة من مهرجان فيلم الجنوب بلندن للمشاركة في هذه التظاهرة .



