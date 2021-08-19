Babnet Babnet  Abdelwahab - حتفتني لمين  

تنظيم مهرجان عليسة للفيلم التونسي بلندن

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 14:42قراءة: 0 د, 39 ث
تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس الكبرى ببريطانيا بالتعاون مع مهرجان فيلم الجنوب بلندن اول مهرجان للفيلم التونسي بلندن وهو مهرجان عليسة للفيلم الروائي الطويل وذلك يومي 18 و 19 سبتمبر القادم.

ووفق ما جاء في ورقة تقديمية لهذه التظاهرة نشرتها الجمعية على صفحتها على الفايسبوك سيكرم هذا المهرجان السينما التونسية التي تعتبر "الأكثر جرأة في السينما العربية"

واختارت جمعية مهرجان فيلم الجنوب بلندن فتح نافذة على السينما التونسية وإتاحة الفرصة للجمهور البريطاني للاطلاع على بعض جوانب هذه السينما التي خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات هامة مما جعلها من أكثر التجارب السينمائية المستقلة نضجا وتفردا في دول الجنوب، حسب ما ورد في ذات الورقة التقديمية.
وستتنافس الأفلام المشاركة على جائزة اوسكار المهرجان.
وتعتبر تونس خامس دولة افريقية تتلقى دعوة من مهرجان فيلم الجنوب بلندن للمشاركة في هذه التظاهرة .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231020



En continu

Toutes les news

الخميس 19 أوت 2021 | 10 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:07 16:07 12:30 05:40 04:05
Babnet
31°
Babnet32°Babnet% 55:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2335°-2532°-2632°-2534°-24
  • Avoirs en devises
    19731,0

  • (18 aout)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,29071 DT        1$ =2,79309 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 aout)   1315,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة