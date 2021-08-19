الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 19 أوت

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سيدي بوزيد: 86641 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الاربعاء، 86641 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي (وات).



وأشار نصيبي الى أن عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد الفيروس بالجهة بلغ 29174 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح، 156 حالة، وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.



وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 160423 شخصا، حسب آخر تحيين.









بنزرت: تطعيم حوالي 416 شخصا بمعتمدية سجنان خلال اليوم الأول من حملة التلقيح المشتركة



انتفع 416 شخصا بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت، أمس الأربعاء، بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" وذلك في إطار اليوم الأول للحملة الموسعة المشتركة التي انطلقت الفرق الصحية المتنقلة التابعة للإدارة العامة للصحة العسكرية بالشراكة مع مصالح الصحة العمومية ببنزرت في تنفيذها أمس، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، المنسق العام للحملة بجهة بنزرت العميد عبد المجيد الصخري.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن الحملة متواصلة بنسق أسرع في يومها الثاني اليوم بمعتمدية سجنان وباقي المناطق المبرمجة.

يذكر أن والي بنزرت سمير عبد اللاوي، كان قد اعطى، أمس الأربعاء، إشارة انطلاق الحملة التلقيح الواسعة المشتركة بين الصحة العسكرية والعمومية من أمام مقر الولاية، وفي برنامجها العام التوجه الى تطعيم متساكني المناطق الحضرية والمناطق النائية بمعتمديات سجنان، وجومين، وبنزرت الجنوبية، وبنزرت الشمالية.





الكاف-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و127 إصابة مؤكدة



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيين جديد لتطوّر الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" عن تسجيل 3 حالات وفاة و127 إصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد صدور نتائج 266 تحليلا لعينات رفعت بتاريخ 17 اوت الجاري.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة، إلى 613 وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 17 ألفا و401 منها 16 ألفا و508 حالات تعاف

كما أوردت الاحصائية الجديدة استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 84 شخصا منهم 14 شخصا في اقسام الانعاش والعلاج المكثّف، فيما بلغ عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي بسبب الإصابة بالفيروس 893 شخصا يمثّلون حصيلة الاصابات المسجلة بالجهة خلال الأيام العشرة الاخيرة.







قبلي-كوفيد19: تسجيل 10 وفيات و143 إصابة جديدة



أحصت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي 10 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" منها ما تم تسجيله خلال الـ24 ساعة الاخيرة ومنها ماهو متراكم من الايام الفارطة، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى حد الآن الى 450 حالة.

كما كشفت ذات المصالح عن رصد 143 حالة اصابة جديدة خلال نفس الفترة، 39 حالة منها تم اثباتها من ضمن 89 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بقبلي في حين تم تاكيد باقي الحالات عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او من قبل بعض المخابر الخاصة، وفق ما أكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، اليوم الخميس، لـ"وات".

وأشار الى أنه بموجب الإصابات الجديدة المسجّلةليرفع بذلك اجمالي حالات الاصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء الـى اليوم الى 13 ألفا و607 حالات منها 12 ألفا و186 حالة تعاف، فيما لا تزال 971 حالة مصنّفة نشطة.

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة، حســـب المعتمديات، رصد إجمالي 3059 اصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية تعافت منها 2785 حالة فيما لا تزال 205 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 69 وفاة، كما سجــلت معتمدية قبلي الجنوبية 2798 اصابة تعافت منها 2574 حالة فيما لا تزال 148 حالة مصنّفة نشطة مــع تسجيل 76 وفاة.

وسجلت معتمدية دوز الشمالية، الى حد الآن، 2638 اصابة مؤكدة منها 2420 حالة تعاف فيما لا تزال 106 حالات مصنّفة نشطة مع تسجيل 112 وفاة، في حين رصدت بمعتـمدية دوز الجنوبية 1192 اصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء الى حدود اليوم منها 1054 حالة تعاف و69 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 69 وفاة، اما بمعتمدية سوق الاحد فقد تم احصاء 2457 اصابة منها 2127 حالة تعاف و244 حالة لا تزال مصنّفة نشطة مــع تسجيل 86 وفاة.

وسجلت معتمدية الفوار بدورها 1336 اصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم منها 1124 حالة تعاف في حين لا تزال 178 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 34 وفاة، اما بمعتمدية رجيم معتوق فقد تم التاكد من 124 حالة ايجابية منذ ظهور الجائحة الى اليوم تعافت منها الى حد الان 101 حالة، فيما لا تزال 19 حالة مصنّفة نشطة إلى جانب تسجيل 4 وفيات، بالاضافة الى وجود 3 حالات اخرى لم يتم بعد تحديد مكانها منها حالتين نشطتين.

يشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات المسجل بولاية قبلي خلال الـ14 يوما الاخيرة يصل الى حدود 574.7 حالة على كل 100 الف ساكن.







المنستير: تسجيل حالة وفاة و186 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد19"



بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس "كورونا" المصرح بها لدى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بتاريخ 17 أوت الجاري، حالة واحدة بمعتمدية البقالطة، ارتفع على اثرها مجموع الوفيات إلى 853 حالة وفاة، وفق حصيلة محيّنة نشرتها اليوم الإدارة الجهوية للصحة على صفحتهاالالكترونية



وتطور العدد الجملي لإصابات "كوفيد19" خلال ذات الفترة إلى 36 ألفا و927 إصابة من بينها 186 إصابة جديدة توزعت إلى 35 إصابة بالمنستير، و29 إصابة بالمكنين، و23 إصابة بقصر هلال، و22 إصابة ببنبلة، في حين تراوحت بقية الإصابات بين 17 إصابة بجمال وإصابتين ببني حسان.



وحافظت ولاية المنستير على مستوى اختطار "مرتفع جدّا" مسجلة خلال الأسبوعين الماضيين 263 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن في حين تراوحت الإصابات على مستوى المعتمديات خلال ذات الفترة بين 535 إصابة بمعتمدية البقالطة، و125 إصابة بمعتمدية قصيبة المديوني لكلّ 100 ألف ساكن وذلك إلى غاية 17 أوت الجاري.



وارتفع في المقابل العدد الجملي لحالات التعافي من فيروس "كورونا" المستجد إلى 33 ألفا و570 حالة تعافي من بينها 210 حالات شفاء جديدة.



وشهدت الجهة الصحية بالمنستير تطورا في عدد الملقحين ضدّ فيروس "كورونا" إلى 191 ألفا و479 شخصا بالجرعة الأولى أي نسبة 31 فاصل 84 في المائة من مجموع عدد سكان ولاية المنستير، و76 ألفا و182 شخصا بالجرعة الثانية أي نسبة 12 فاصل 67 في المائة من مجموع عدد سكان الجهة.



يشار الى انه تم خلال اليوم الوطني الأول للتلقيح المكثف ضدّ "كوفيد19"، تلقيح 19 ألفا و134 شخصا، وفي اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف ضدّ "كوفيد19" تلقيح 32 ألفا و156 شخصا.



