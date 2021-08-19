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اكثر من 22 بالمائة من الفئة العمرية 18 سنة فما فوق استكملوا التلقيح ضد كوفيد 19

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 11:57قراءة: 0 د, 33 ث
كشفت ارقام نشرتها وزارة الصحة اليوم، ان اكثر من 22 بالمائة من الفئة المستهدفة بالتطعيم ضد كوفيد 19 (18 سنة فما فوق) قد استكملوا تلقيحهم الى غاية يوم 18 اوت الجاري.

فقد اتم الى حدود امس الاربعاء مليون و899 الف شخص عملية التلقيح مليون و326 الف منهم تلقوا جرعتين فيما تلقى 295 الف شخص لقاحا ذا جرعة واحدة و278 الف شخص تلقوا جرعة واحدة نظرا لاصابتهم السابقة بفيروس كورونا.

وبلغ عدد المطعمين، امس الاربعاء، 43396 شخصا من ضمن 88867 شخصا تمت دعوتهم لتلقي التلقيح في ذات اليوم.

يذكر أن عدد المسجلين بمنظومة "ايفاكس" بلغ أكثر من 5 ملايين و300 الف مسجلا الى حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا.



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