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باجة: انطلاق أكبر عملية تلقيح بالوسط المهنى بمصنع كرمبارغ شوبارت

Publié le Mercredi 18 Août 2021 - 22:05قراءة: 0 د, 51 ث
وات - انطلقت اليوم الاربعاء، بمصنع كوابل السيارات "كرمبارغ شوبارت" بباجة، أكبر عملية تلقيح ضد فيروس كورورونا المستجد بالوسط المهني.

وأفاد وسام البادري، المدير العام للمصنع، "وات"، بأن هذه العملية ستمكن من عودة النشاط الطبيعي للمصنع الذي تأثر بجائحة كوفيد ـ19، خاصة وأن عددا هاما من عماله قد أصيبوا بالفيروس، مما انعكس سلبا على المناخ الاجتمااعي بالمصنع وعلى مردودية العمال.

وقال إن هذه العملية قد انطلقت اليوم لتتواصل لعدة أايام، وتستهدف فى فترة أولى من سنهم أكثر من 40 عاما، لتشمل لاحقا كل عمال المصنع، والبالغ عددهم قرابة 3 آلاف عامل.

وأعلن البادري أنه تم تركيز مركز للتلقيح بالمصنع بكل مستلزماته من إطار طبي ومستلزمات طبية وقاعة انتظار وقاعة تلقيح، وذلك بطاقة استيعاب تصل إلى 350 شخصا يوميا.

من ناحيةته، أوضح إلياس عمار، المدير الجهوى للصحة بباجة، أن عملية التلقيح بمصنع "كرمبارغ شوبارت" تعد حلقة من حلقات ما وصفه ب"عرس االتلقيح" للقضاء على كورونا، مبينا أن مصنع كرمبارغ شوبارت يعد أول مؤسسة بمدينة باجة قامت بهذه المبادرة بعد أن انطلقت عمليات التلقيح بمؤسستين صناعيتين بمجاز الباب، بهدف تقريب التلقيح من العمال.

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