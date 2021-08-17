قرعة نهائيات كان 2021- المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب مالي وموريتانيا وغامبيا

وات - وضعت عملية قرعة نهائيات كاس افريقيا للامم المقررة بالكاميرون من 9 جانفي الى 6 فيفري 2022 والتي جرت مساء الثلاثاء بياوندي المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.





وفي ما يلي نتائج عملية القرعة :



المجموعة الاولى : الكاميرون (البلد المستضيف) - بوركينا فاسو - اثيوبيا - الراس الاخضر

المجموعة الثانية : السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

المجموعة الثالثة : المغرب - غانا - جزر القمر - الغابون

المجموعة الرابعة : نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

المجموعة الخامسة : الجزائر (حامل اللقب) - سيراليوني - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار

المجموعة السادسة : تونس مالي - موريتانيا - غامبيا



