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قرعة نهائيات كان 2021- المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب مالي وموريتانيا وغامبيا

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 20:34قراءة: 0 د, 33 ث
وات - وضعت عملية قرعة نهائيات كاس افريقيا للامم المقررة بالكاميرون من 9 جانفي الى 6 فيفري 2022 والتي جرت مساء الثلاثاء بياوندي المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.


وفي ما يلي نتائج عملية القرعة :

المجموعة الاولى : الكاميرون (البلد المستضيف) - بوركينا فاسو - اثيوبيا - الراس الاخضر
المجموعة الثانية : السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي
المجموعة الثالثة : المغرب - غانا - جزر القمر - الغابون
المجموعة الرابعة : نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو
المجموعة الخامسة : الجزائر (حامل اللقب) - سيراليوني - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار
المجموعة السادسة : تونس مالي - موريتانيا - غامبيا

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