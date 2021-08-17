الترجي الرياضي - اصابة محمد علي اليعقوبي وعودة محمد امين توغاي

اعلن الترجي الرياضي يوم الثلاثاء عن اصابة مدافع المحوري محمد علي اليعقوبي بالتواء في كعب الرجل خلال المباراة الودية امام شبيبة سكرة.

واضاف فريق باب سويقة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان محمد علي اليعقوبي سيخضع الى فترة علاج وتدريبات فردية طيلة 20 يوما على ان يجري بعدها فحوصات مراقبة لمدى تطور حالته الصحية واتخاذ القرار في شان موعد عودته الى المجموعة.

ومن جهة اخرى، افاد المصدر ذاته ان المدافع الجزائري محمد امين توغاي استانف صباح الثلاثاء التدريبات على انفراد تحت اشراف المعد البدني وذلك بعد غياب اربعة ايام عن التمارين بسبب اصابة عضلية خفيفة مبينا ان توغاي سينضم في نهاية هذا الاسبوع الى المجموعة.







