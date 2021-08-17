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فيلم البانو للمخرجة التونسية انيسة داود ضمن مهرجان السينما الافريقية بلوزان

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 15:26قراءة: 0 د, 48 ث
وات - الفيلم القصير/البانو/ للمخرجة التونسية انيسة داود سيكون ضمن برنامج الدورة الخامسة عشرة لمهرجان السينما الافريقية الذي سيلتئم من 18 الى 22 اوت الجاري بالعاصمة السويسرية لوزان.
وسيشهد هذا المهرجان السينمائي عرض اكثر من 50 فيلما من 22 دولة في قاعة مغطاة وفي الهواء الطلق.
الفيلم من بطولة محمد الداهش وسامي الخليفي هو من انتاج تونسي فرنسي سنة 2020، وهو يروي قصة اب يجبر على مجالسة طفله بمفرده لاول مرة الامر الذي يدفعه الى مواجهة مخاوفه الدفينة. وهو يعرض الانكسارات النفسية التي يعيشها الانسان في محيطه العائلي.
وهو الفيلم الثاني للمخرجة التونسية بعد فيلم //غدوة حي// وسبق له ان توج بجوائز افضل فيلم و أفضل سيناريو و أفضل إخراج في مهرجان الأفلام القصيرة الذي انتظم في مدينة بوخاريست الرومانية في دورة شهر فيفري 2021. كما فاز الممثل التونسي محمد الداهش بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم.
كما سبق للفيلم أن عرض في برنامج آفاق (أوريزونتي) الخاص بالدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي وفي مهرجان الجونة السينمائي في دورة اكتوبر 2020.




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