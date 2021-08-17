تنظيم ايام وطنية مفتوحة للتلقيح استعدادا للموسم الرياضي الجديد

اعلنت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني، في بلاغ اليوم الثلاثاء، انها تعتزم بالتعاون مع وزارة الصحة تنظيم أيام وطنية مفتوحة للتلقيح وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.واشار البلاغ الى ان هذه الايام المفتوحة تشمل الرياضيين والاطارين الفني والاداري وكذلك الحكام وكل العائلة الرياضية الموسعة في كل الاختصاصات الرياضية الفردية والجماعية بمختلف ولايات الجمهورية.ودعت الوزارة كل المعنيين بالتلقيح من الفئة العمرية 18 سنة فما فوق الى التسجيل على الرابط التالي في أجل أقصاه يوم الأربعاء 18 أوت 2021 قبل الساعة منتصف الليل:كما بينت الوزارة انه سيتم تنظيم ايام وطنية مفتوحة للتلقيح في أقرب الآجال لفائدة اطارات الشباب لتأمين عودة النشاط الشبابي في مختلف الفضاءات والمؤسسات الشبابية.