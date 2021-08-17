مستقبل سليمان يتعاقد مع الايفواري باكاري سوماري لمدة ثلاث سنوات

اعلن مستقبل سليمان، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المهاجم الايفواري باكاري سوماري لمدة ثلاث سنوات قادما من فريق الجيش الايفواري "سوا".



وكان مستقبل سليمان عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالمدافع فراس غومة والمهاجم حازم مبارك ومتوسط الميدان الدفاعي عبد الرحمان الكار بالاضافة تجديد عقد الحارس رامي الجريدي الى غاية جوان 2022 وتمديد عقد يوسف المسراطي لموسم اخر.



يذكر ان مستقبل سليمان انهى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لموسم 2020-2021 في المركز الرابع.







