Babnet Babnet  Warda - ياما ليالي  

مستقبل سليمان يتعاقد مع الايفواري باكاري سوماري لمدة ثلاث سنوات

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 14:29قراءة: 0 د, 21 ث
اعلن مستقبل سليمان، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المهاجم الايفواري باكاري سوماري لمدة ثلاث سنوات قادما من فريق الجيش الايفواري "سوا".

وكان مستقبل سليمان عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالمدافع فراس غومة والمهاجم حازم مبارك ومتوسط الميدان الدفاعي عبد الرحمان الكار بالاضافة تجديد عقد الحارس رامي الجريدي الى غاية جوان 2022 وتمديد عقد يوسف المسراطي لموسم اخر.

يذكر ان مستقبل سليمان انهى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لموسم 2020-2021 في المركز الرابع.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230916



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 17 أوت 2021 | 8 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:44 19:10 16:08 12:30 05:38 04:03
Babnet
34°
Babnet35°Babnet% 36:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2634°-2534°-2335°-2532°-26
  • Avoirs en devises
    19559,7

  • (16 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,28732 DT        1$ =2,79701 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 aout)   1402,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة