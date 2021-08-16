Babnet Babnet  Om Kalthoum - لسّة فاكر  

التمديد في آجال المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي إلى موفى أوت

Publié le Lundi 16 Août 2021 - 23:09قراءة: 0 د, 35 ث
قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التمديد في آجال تلقي طلبات المشاركة الخاصة بالعروض المسرحية في الدورة الثامنة والعشرين، إلى يوم 30 أوت الحالي، عوضا عن اليوم الأحد 15 أوت .

وجاء قرار التمديد في آجال المشاركة في هذه الدورة، من أجل إتاحة فرصة زمنية اكبر للفرق التي لم تتمكن من إرسال ملفاتها .
وأعلنت إدارة المهرجان عن تلقيها 74 عرضا من مختلف الدول الأجنبية حول العالم، إلى غاية يوم 12 أوت.

ويُقام المهرجان في دورته 28 من 14 إلى 19 ديسمبر. و"يتحمل المهرجان الدولي للمسرح التجريبي الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للفرق المشاركة بحد أقصى 15 فردا. وتتحمل الفرقة المشاركة المصاريف الإضافية من تذاكر طيران، شحن معدات وديكور، وغيرها"، وفق بلاغ للهيئة المديرة للمهرجان.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230896



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 17 أوت 2021 | 8 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:44 19:10 16:08 12:30 05:38 04:03
Babnet
31°
Babnet35°Babnet% 40:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2634°-2534°-2435°-2533°-26
  • Avoirs en devises
    19559,7

  • (16 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,28732 DT        1$ =2,79701 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 aout)   1402,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة