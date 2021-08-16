التمديد في آجال المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي إلى موفى أوت

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التمديد في آجال تلقي طلبات المشاركة الخاصة بالعروض المسرحية في الدورة الثامنة والعشرين، إلى يوم 30 أوت الحالي، عوضا عن اليوم الأحد 15 أوت .



وجاء قرار التمديد في آجال المشاركة في هذه الدورة، من أجل إتاحة فرصة زمنية اكبر للفرق التي لم تتمكن من إرسال ملفاتها .

وأعلنت إدارة المهرجان عن تلقيها 74 عرضا من مختلف الدول الأجنبية حول العالم، إلى غاية يوم 12 أوت.



ويُقام المهرجان في دورته 28 من 14 إلى 19 ديسمبر. و"يتحمل المهرجان الدولي للمسرح التجريبي الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للفرق المشاركة بحد أقصى 15 فردا. وتتحمل الفرقة المشاركة المصاريف الإضافية من تذاكر طيران، شحن معدات وديكور، وغيرها"، وفق بلاغ للهيئة المديرة للمهرجان.





