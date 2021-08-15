إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية بسواحل سوسة ونابل والمنستير وضبط قرابة 170 شخصا

تمكنت وحدات بحرية عائمة وقارة تابعة لاقليم الحرس البحري بالساحل بمناطقها البحرية سوسة- نابل- المنستير ونسر 2، خلال الليلة الفاصلة بين 14 و15 اوت الجاري، ضمن حملة امنية كبرى، من إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية وضبط قرابة 170 شخصا.



وأكد الناطق الرسمي للنقابة الاساسية للحرس البحري بسوسة، كريم بلحوش، في تصريح لـ"وات"، أن المجتازين شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و38 سنة وهم اصيلو ولايات مختلفة من الجمهورية وان من بينهم 6 نساء وطفل قاصر كان بصحبة والدته.



وقد أمكن، وفق ذات المصدر، بفضل الخبرة العالية لاعوان وربابنة ومسؤولي الوحدات الامنية القارة والعائمة للحرس البحري بالساحل، السيطرة على المجتازين بعد مناوشات ومناورات بعرض البحر بين مراكب المجتازين والوحدات الامنية العائمة، وتم إدخالهم الى موانئ سوسة والمنستير ونابل، وتسليمهم الى الوحدات الامنية للحرس البحري.

وبمزيد البحث والتدقيق اتضح ان من بين المجتازين 16 شخصا مفتشا عنهم في قضايا حق عام مختلفة، كما تم حجز جميع الزوارق والمراكب البحرية المستعملة في عمليات الاجتياز مع اعلام النيابة العمومية التي اذنت باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.





