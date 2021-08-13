الكويت تعرب عن استعدادها لتقديم الدعم لتونس في مجابهة توسع الحرائق بعدد من المناطق /اتصال هاتفي بين الجرندي ونظيره الكويتي /

تلقى وزير الشؤون الخارجية و الهجرة التونسيين بالخارج ، عثمان الجرندي، بعد ظهر اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الجابر الصباح ، أعرب خلالها المسؤول الكويتي عن تضامن بلاده مع تونس على اثر موجة الحرائق التى تجتاح عددا من المناطق الجبلية التونسية والتي خلفت أضرارا جسيمة ويجري العمل على اخمادها.



وجاء في بلاغ اعلامي للوزارة نشرته مساء اليوم ان الوزير الكويتي جدد استعداد بلاده التام لتقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة لتونس للحيلولة دون توسع رقعة هذه الحرائق وذلك بتوجيه من الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.



من جانبه أعرب الجرندي مجددا عن بالغ شكره وفائق تقديره للكويت قيادة وشعبا على المد الاخوي التضامني من خلال تامينها جسرا جويا لايزال متواصلا لتزويد بلادنا بالمستلزمات الطبية وبمادة الأكسجين الحيوية لمواجهة تفشي جائحة كورونا .



واتفق الوزيران على ربط الصلة بين جهازي الحماية المدنية في البلدين للتنسيق بينهما حول كافة اشكال التعاون لمواجهة الحرائق بتونس . وكان الاتصال فرصة تم خلاله استعراض التطورات الأخيرة على المستويين الاقليمي والدولي كما تم التباحث بخصوص القضايا بالمنطقة العربية في أفق انعقاد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في بداية شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة برئاسة دولة الكويت بالإضافة الى استعراض المسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الشهر القادم.





