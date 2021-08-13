دعوة نحو مليون شخص في اليوم الثاني من التلقيح المكثف يوم الأحد المقبل وفتح 400 مركز تلقيح

وات - أفاد المدير العام للصحة بوزارة الصحة فيصل بن صالح اليوم الجمعة أنه سيتم دعوة قرابة مليون شخص في اليوم الثاني للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا يوم الأحد 15 أوت الجاري لفائدة الفئة العمرية 18 - 39 سنة



وأوضح فيصل بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تقرر تطعيم نحو 130 ألف طالب، مشيرا الى أنه تم يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري تطعيم عدد منهم وسيتم استكمال الباقي في هذا اليوم الوطني



وأضاف أن الوزارة بصدد انتظار القائمة النهائية لتأكيد التسجيل بشأن التلاميذ اليوم من وزارة التربية، مبينا أنه سيتم تطعيم نحو 130 ألف من التلاميذ والطلبة لافتا الى أنه سيتم تطعيم الطلبة والتلاميذ بلقاح جونسون اند جنسون وبقية المواطنين بموديرنا



وأعلن عن فتح 400 مركز تلقيح خلال اليوم الثاني للتلقيح المكثف منهم 57 مركزا تابعا لوزارة الصحة و 4 مراكز تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة والادماج المهني وبقية المراكز تابعة لوزارة التربية (مدارس ومعاهد) مشيرا الى أن هذه المراكز ستفتح بداية من الساعة السابعة صباحا الى السابعة مساء



يذكر أن اليوم الثاني للتلقيح المكثف جاء باذن رئيس الجمهورية قيس سعيد ويهم فقط الفئة العمرية من 18 الى 39 سنة ومن المسجلين وجوبا الى غاية يوم 10 اوت الجاري



وكان اليوم الأول من الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف قد انطلق يوم الأحد 8 أوت الجاري وتم فيه تطعيم 008ر551 الف شخص للفئة العمرية من 40 سنة فما فوق.



