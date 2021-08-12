إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين كانا سيروجان مادة Grappa الـ السامة للشباب

وات - أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الخميس ، بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخص تم ضبطه مؤخرا على متن شاحنة بحوزته 420 لترا من مادة مسكرة سامة تعرف بالـ" Grappa " في معتمدية فريانة مع صاحب الكشك الذي كان سيتلسمها منه لبيعها وفق ما ذكره مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي في تصريح إعلامي اليوم.



وكانت الوحدات الأمنية بالقصرين قد حجزت مؤخرا شاحنة محملة بـ 420 لترا من مادة الـ "Grappa "السامة ( وهي مادة سامة تصنع من الغلال الفاسدة مع كحول و تتناول كمادة مسكرة ) كان صاحبها ينوي تسليمها لصاحب كشك في معتمدية فريانة لبيعها للاشخاص الذين يستهلكون هذه المادة .



و قد تم الاحتفاظ بصاحب الشاحنة الذي اعترف خلال الابحاث بانه يقوم بنقل نفس المادة من ولاية قفصة الى فريانة لفائدة صاحب الكشك الذي تمت مداهمة منزله من قبل وحدات الأمن ولم يتم العثور عليه فتم الاذن بإدراجه محل تفتيش و لاتزال الأبحاث متواصلة لمعرفة بقية اطراف الشبكة وفق ما أفاد به (وات) مصدر أمني بالجهة.

يشار إلى أن هذه المادة السامة اسفرت عن وفاة أكثر من 10 أشخاص من أصيلي الجهة وتسمم آخرين وذلك خلال شهر فيفري جراء احتسائها.



