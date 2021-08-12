وات - تفاقم العجز التجاري في تونس مع موفى جويلية 2021 ، ليبلغ 8725.3 مليون دينار مقابل 7567.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.



وأظهرت معطيات حول التجارة الخارجية لتونس بالأسعار الجارية لشهر جويلية2021 نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس، أن تونس سجلت تحسنا في الصادرات، خلال الأشهر السبعة الاولى من سنة 2021، بنسبة 23 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 19.5 بالمائة، خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وبلغت قيمة الصادرات 26431.1 م د، مقابل 21496.3 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2020.



وتحسنت الواردات بنسبة 21 بالمائة مقابل تقلص في حدود 23.3 بالمائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2020. وقد بلغت قيمة الواردات 35156.4 م د مقابل 29063.4 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2020.



وحسب نشرية ''التجارة الخارجية بالاسعار الجارية لشهر جويلية 2021'' ، فقد تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى 75.2 بالمائة، في موفى جويلية 2021، مقابل 74 بالمائة في ذات الفترة من سنة 2020.



