   Najet - كل شىء راح  

تفاقم العجز التجاري في تونس مع موفى جويلية 2021 ، ليبلغ 8725.3 مليون دينار

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 11:44قراءة: 0 د, 46 ث
وات - تفاقم العجز التجاري في تونس مع موفى جويلية 2021 ، ليبلغ 8725.3 مليون دينار مقابل 7567.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.

وأظهرت معطيات حول التجارة الخارجية لتونس بالأسعار الجارية لشهر جويلية2021 نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس، أن تونس سجلت تحسنا في الصادرات، خلال الأشهر السبعة الاولى من سنة 2021، بنسبة 23 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 19.5 بالمائة، خلال نفس الفترة من سنة 2020.
وبلغت قيمة الصادرات 26431.1 م د، مقابل 21496.3 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وتحسنت الواردات بنسبة 21 بالمائة مقابل تقلص في حدود 23.3 بالمائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2020. وقد بلغت قيمة الواردات 35156.4 م د مقابل 29063.4 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وحسب نشرية ''التجارة الخارجية بالاسعار الجارية لشهر جويلية 2021'' ، فقد تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى 75.2 بالمائة، في موفى جويلية 2021، مقابل 74 بالمائة في ذات الفترة من سنة 2020.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230666



En continu

Toutes les news

الخميس 12 أوت 2021 | 3 1 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:52 19:16 16:11 12:31 05:34 03:57
39°
39°% 25:الرطــوبة
تونــس30°
4.63 كم/س
:الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
39°-3038°-2835°-2835°-2738°-28
  • Avoirs en devises
    19461,3

  • (11 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,29303 DT        1$ =2,79443 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 aout)   518,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة