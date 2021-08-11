جندوبة: حرائق خطيرة تجتاح منطقتي الفوازعية وعين الدبة بفرنانة

وات - اجتاحت ظهر اليوم حرائق هائلة مناطق غابية بكل من عين الدبة والفوازعية من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة، ساهمت قوة الرياح في امتدادها، لتصل إلى المنازل وتتسبب في انفجار عدد من قوارير الغاز المنزلي مما زاد في قوة النيران.



وأجبرت هذه الحرائق عددا من متساكني من المنطقتين على الهرب وإخلاء منازلهم، فيما تم إجلاء عديد المتساكنين الآخرين وحيواناتهم من قبل اعوان الحماية المدنية واعوان من الحرس الوطني والغابات ووالي الجهة والمدير العام للغابات الذين حضرا على عين المكان.



ووصف والي الجهة علي المرموري، في تصريح لـ"وات"، الوضع بالمقلق للغاية مما يستوجب التدخل السريع من جميع الأطراف لمحاولة تطويق ألسنة اللهب وإخماد الحرائق.

ودعا المدير العام للغابات، محمد بوفروة، من جانبه، المتساكنين إلى إخلاء منازلهم بما في ذلك البعيدة عن المنطقتين وذلك توقيا من توسع دائرة الحرائق.





