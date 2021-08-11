   80s - Lady...  

تونس تتصدر الدول الافريقية الأشد حرارة ب6 مدن على رأس القائمة

Publié le Mercredi 11 Août 2021 - 14:47قراءة: 0 د, 37 ث
وات - تصدرت تونس الدول الافريقية الأشد حرارة وحلت ست مدن في صدارة القائمة، وفق بيانات سجلها المعهد الوطني للرصد الجوي، امس الثلاثاء.

وعلى المستوى العالمي صنفت ولايات باجة وبنزرت وتونس في المركز الرابع في ترتيب المدن الاسخن بحرارة بلغت 48.9 درجة اذ تجازوزت باجة رقمها القياسي الجديد 48.8.

وحسب بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي، الارقام القياسية الأخرى كانت في بنزرت 48،9 وبذلك تتجاوز رقمها السابق 45،4 المسجل يوم 9 اوت من سنة 1999، وبتونس قرطاج، (الرقم الجديد هو 48،9 وبذلك يتم تجاوز الرقم السابق 46،8 المسجل يوم 1 اوت من سنة 1982)

وايضا بالمنستير حيث بلغت الحرارة القصوى 46،7 وبذلك يتم تجاوز الرقم السابق 40،6 المسجل يوم 2012/08/05.

كما سجلت زغوان رقما قياسيا جديدا حيث بلغت الحرارة 47،5 متجاوزة الرقم السابق 46،5 المسجل يوم 1970/08/07.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230616



En continu

Toutes les news

الخميس 12 أوت 2021 | 3 1 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:52 19:16 16:11 12:31 05:34 03:57
39°
39°% 25:الرطــوبة
تونــس30°
4.63 كم/س
:الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
39°-3038°-2835°-2835°-2738°-28
  • Avoirs en devises
    19461,3

  • (11 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,29303 DT        1$ =2,79443 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 aout)   518,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة