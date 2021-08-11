   Abdelwahab - شكل ثاني حبك أنت  

حجز 5 م د من عملات أجنبية مختلفة: الاستماع لخمسة أشخاص

Publié le Mercredi 11 Août 2021 - 13:17قراءة: 0 د, 26 ث
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي في تصريح لاذاعة موزاييك، أن النيابة العمومية بصدد للاستماع لأقوال المشتبه بهم الخمسة الذين ألقي عليهم القبض وبحوزتهم عملة صعبة أجنبية تقدر بخمسة ملايين دينار على مستوى الطريق الرابطة بين القصرين وفريانة اليوم الأربعاء 11 أوت 2021.

وكانت دورية تابعة للفوج الجهوي لحفظ النظام بالقصرين، تمكنت فجر اليوم الإربعاء، من ايقاف سيارة على متنها 5 أشخاص بحوزتهم مبلغ مالي ضخم من العملات الأجنبية المختلفة (الأورو، الجنيه الإسترليني، الدولار) كان مخفيا خلف لوحة قيادة السيارة القادمة من معتمدية فريانة.

موزاييك


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230604



En continu

Toutes les news

الأربعاء 11 أوت 2021 | 2 1 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:17 16:11 12:31 05:33 03:56
42°
42°% 19:الرطــوبة
تونــس32°
1.54 كم/س
:الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
42°-3240°-3036°-2835°-2735°-27
  • Avoirs en devises
    19461,4

  • (9 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,29133 DT        1$ =2,78883 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 aout)   541,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة