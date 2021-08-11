حجز 5 م د من عملات أجنبية مختلفة: الاستماع لخمسة أشخاص

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي في تصريح لاذاعة موزاييك، أن النيابة العمومية بصدد للاستماع لأقوال المشتبه بهم الخمسة الذين ألقي عليهم القبض وبحوزتهم عملة صعبة أجنبية تقدر بخمسة ملايين دينار على مستوى الطريق الرابطة بين القصرين وفريانة اليوم الأربعاء 11 أوت 2021.



وكانت دورية تابعة للفوج الجهوي لحفظ النظام بالقصرين، تمكنت فجر اليوم الإربعاء، من ايقاف سيارة على متنها 5 أشخاص بحوزتهم مبلغ مالي ضخم من العملات الأجنبية المختلفة (الأورو، الجنيه الإسترليني، الدولار) كان مخفيا خلف لوحة قيادة السيارة القادمة من معتمدية فريانة.



موزاييك





