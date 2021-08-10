عماد المنياوي يجدد التجربة مع نادي حمام الانف

أعلن النادي الرياضي لحمام الأنف، اليوم الثلاثاء، انه تم الاتفاق مع اللاعب عماد المنياوي لتجديد التجربة مع الفريق لمدة موسم اخر.



وكان نادي الضاحية الجنوبية للعاصمة العائد هذا الموسم الى مصاف النخبة قد عزز صفوفه بكل من صابر الهمامي والايفواري شيخ أمين ناهي وعبد المجيد الحواشي والجزائري طارق عقون والتشادي ابراهيم غودجا والمالي موسى كامارا.



ويسعى نادي حمام الانف بقيادة المدرب سامي القفصي خلال الموسم الجديد الى تثبيت مكانه في الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ويذكر ان نادي حمام الانف قرر تاجيل المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الجديد التي كانت مقررة امس الاثنين الى موعد لاحق وذلك بعد تاخير انطلاق البطولة الى يوم 16 اكتوبر المقبل.







