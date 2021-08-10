الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 10 أوت

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المهدية - كورونا: الفرق الطبية تحصي 5 وفيات و107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد





أحصت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا بالمهدية، الثلاثاء، وفاة 5 مصابين و107 إصابات جديدة فيما تماثل 202 مصابا للشفاء التام.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ265 عينة، إلى 42 بالمهدية و25 بالسواسي و13 بملولش.

وسجلت قصور الساف 12 إصابة مقابل 5 بالشابة و3 بكل من أولاد الشامخ وسيدي علوان وبومرداس فيما رصدت الجم إصابة واحدة.

وارتفع إجمالي حالات الشفاء في الجهة، منذ ظهور الوباء، إلى 18865 من أصل 21203 إصابة منها 618 حالة وفاة و1720 حالة نشطة.



وتلقى 1563 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 121492 من بينهم 40983 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.







منوبة :تسجيل حالة وفاة ، و36 حالة اصابة جديدة و287 حالة شفاء

سجلت ولاية امس الاثنين ، حالة وفاة وحيدة مسجلة بطبربة ، وهو اقل عدد وفيات جراء فيروس كورونا منذ جويلية المنقضي ،ليرتفع بذلك اجمالي حالات الوفاة الى 941 حالة منذ بداية الجائحة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة اليوم الثلاثاء.

كما تم بالجهة رصد 36 ، حالة اصابة جديدة ، كاضعف حصيلة يومية منذ جويلية المنقضي ليبلغ بذلك عدد الحالات النشيطة ، 1428 حالة ، منهم 84 حالة محل ايواء بقسمي الكوفيد بالقصاب والمستشفى المحلي بطبربة .

وسجلت الجهة ايضا، 287 حالة شفاء ،ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 25438 حالة، من جملة 27807 حالة اصابة ، منذ انتشار الجائحة .

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على طبربة ب( 361حالة) ، ووادي الليل (298 حالة) ، تليها ، المرناقية ب(162 حالة ) ثم الجديدة ب (158 اصابة) ، ، ثم معتمدية دوار هيشرب(136 حالة ) ، وبرج العامري(87 حالة) ،والبطان( 50 حالة).

وسجلت الجهة منذ بداية شهر اوت ، 343 حالة اصابة جديدة ، و24 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ، و865 حالة شفاء.

يشار الى ان ولاية منوبة تجازوت 94،659 الف عملية تلقيح منهم 59,015 الف منتفعا أتمّوا عملية التلقيح بالانتفاع بالجرعتين وذلك من جملة ، 124,767 تم استدعائهم للتلقيح من اجمالي 173,608مسجلا بالجهة .





زغوان : تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتراجع ملحوظ في مؤشرات الوباء

سجلت ولاية زغوان اليوم الثلاثاء حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ، ارتفع على إثرها عدد الوفيات منذ ظهور الوباء إلى 398 حالة سجل ثلثها خلال شهرجويلية الماضي بـ138 وفاة .

وذكر سهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـ" وات " أن الوضع الوبائي في الجهة يشهد تحسنا ملحوظا نظرا لتراجع كافة المؤشرات الوبائية منذ بداية شهر أوت الجاري ، حيث تراجعت نسبة المصابين عن كل 100 ألف ساكن إلى 162 حالة مقابل 660 بداية جويلية الماضي ، وتقلص عدد المقيمين بوحدة الكوفيد بزغوان إلى 27 مقيما مقابل 61 في نفس الفترة لافتا إلى أن ذلك يعود أساسا إلى تراجع نسبة التحاليل الإيجابية التي استقرت منذ نهاية الشهر الماضي بين 25 و 30 بالمائة

وأضاف بالي أن حملات التلقيح التي تتواصل بمختلف المؤسسات الصناعية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال اليوم المفتوح للتلقيح ضد الكوفيد بالإضافة إلى عمليات التطعيم التي ستنطلق بالوسط المدرسي ، ستساهم بقسط كبير في تطويق الوباء والحد من مخاطره

بن عروس-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و96 اصابة جديدة



سجّلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس 96 إصابة جديدة بالوباء، وذلك بعد أن قامت فرق التقصي بإجراء 459 اختبار فحص جديد.

ووفق ما صرح به رئيس اللجنة، محمد بن خليفة، فقد سجلت الجهة خلال الـ24 ساعة المنقضية حالتي وفاة بسبب الوباء، ارتفع بموجبهما اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 593 حالة وفاة.

ومازالت طاقة استيعاب الاقسام المعنية بايواء مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بالياسمينات عند مستوياتها القصوى حيث يستقبل قسم الانعاش 10 مقيمين موزعين على كامل عدد الأسرّة المتوفرة، و 12 مريضا بقسم الاستعجالي الخاص بكوفيد و11 مقيما بقسم الطب الباطني.

وتواصل المراكز الجهوية للتلقيح ببن عروس، تقديم الجرعات يوميا للمسجلين في منظومة " ايفاكس"، والذين يتم استدعاؤهم لتلقي التطعيم من خلال هذه المنظومة، حيث قدمت هذه المراكز، امس الاثنين، اضافة الى الوحدة المتنقلة، إجمالي 2476 جرعة.







سليانة-كوفيد19: تسجيل 3 حالات وفاة و 122 إصابة جديدة



سجلت ولاية سليانة، أمس الإثنين، 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" إلى جانب 122 إصابة جديدة، ارتفعت بموجبها الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 466 وفاة و13 ألفا و 615 إصابة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بسليانة.

وتتوزع إلاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 22 بمعتمديات الروحية وبوعرادة والكريب، و 21 بقعفور، و 15 بسليانة المدينة، و 6 بمعتمديتي سيدي بورويس ومكثر، و4 بكسرى وإصابتين ببرقو و العروسة.

ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 14 حالة من بينها 2 بالانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 47 مصابا.





المنستير: تسجيل 3 وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



ارتفع منذ بداية جائحة "كورونا" عدد الوفيات بولاية المنستير إلى 815 وفاة، وعدد الإصابات إلى 35 ألفا و823 إصابة من بينها حالتي وفاة جديدتين بمعتمدية المكنين ووفاة واحدة بمعتمدية بنبلة، و52 إصابة إضافية مسجلة منها 14 إصابة بمعتمدية المنستير، وذلك بتاريخ 8 أوت الجاري، وفق أوردته، اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.



وتواصل نسق انخفاض الحالات النشطة بالجهة إلى 3292 حالة نشطة بتاريخ 8 أوت الجاري مقابل 3344 حالة نشطة إلى غاية 7 أوت الجاري، كما شهدت الجهة تعافي مجموع 31 ألفا و716 حالة شفاء خلال الفترة مارس 2020-8 أوت 2021 منها 102 حالة تعاف جديدة.



وحافظت ولاية المنستير وجميع معتمدياتها على مستوى اختطار مرتفع جدّا مسجلة 314 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير خلال الأسبوعين الفارطين وإلى غاية 8 أوت 2021. وتراوحت على مستوى المعتمديات بين 677 إصابة بمعتمدية الوردانين، و188 إصابة في معتمدية قصيبة المديوني لكلّ 100 ألف ساكن.



ويبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 146 حالة مصابة بفيروس "كورونا" إلى غاية 8 أوت الجاري، وبذلك تتطور النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" إلى 57.3 في المائة إلى حدّ 8 أوت 2021.



من جهة أخرى، أفادت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بأنّها سجلت تلقيح مجموع 141 ألفا و848 شخصا بالجرعة الأولى، و75 ألفا و71 شخصا بالجرعة الثانية خلال الفترة 13 مارس 2021-9 أوت 2021 لترتفع بذلك النسبة الجهوية لتغطية الجرعة الأولى إلى 23.59 في المائة، و 12.48 في المائة.







صفاقس: إحصاء 8 وفيات و375 إصابة جديدة بـ"كورونا" مقابل تعافي 176 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة



أحصت الادارة الجهوية للصحّة بصفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 8 وفيات بسبب الاصابة بفيروس "كورونا"، و375 إصابة جديدة، مقابل تعافي 176 شخصا من ضمن 1450 تحليلا مخبريا، أنجز أمس الاثنين، علما وأن التحاليل الايجابية قد بلغت نسبتها 25 فاصل 86 بالمائة.

وتشير المعطيات الواردة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الثلاثاء، عن الادارة الجهوية للصحة، الى ان العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة قد بلغ 1503 حالات وفاة، والاصابات بالفيروس الى 49979 اصابة، منها 46896 حالة شفاء.

وحول طاقة الإيواء بالمستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى "كوفيد-19" ، تفيد ذات المعطيات، بأنه يقيم حاليا 29 مصابا بالوباء بأقسام العناية المركزة، و196 مصابا يقيمون بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 52 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.

وبخصوص تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد-19"، أظهر التقرير اليومي الصادر عن الادارة الجهوية للصحة يوم، أمس الاثنين، ان العدد الجملي للتلاقيح المنجزة بمختلف المراكز قد بلغ 422546 تلقيحا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الماضي.





بنزرت: اقتناء 19 مكثّف أوكسيجين ومعدات طبية في إطار حملة تبرعات أطلقها فوج الكشافة بمنزل عبد الرحمان



أفضت حملة لجمع التبرعات، أطلقها فوج الكشافة التونسية بمنزل عبد الرحمان المدينة من ولاية بنزرت، إلى اقتناء 13 مكثف أوكسيجين سعة 10 لترات، والحصول على 6 مكثفات اوكسيجين سعة 5 لترات من قبل عدة من المتبرعين، إلى جانب عدد من آلات قياس الاكسيجين، وفق قائد رابطة الرواد والاحباء بفوج كشافة منزل عبد الرحمان المدينة

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن حملة التبرعات تندرج في اطار معاضدة جهود الدولة في التصدي لجائحة "كورونا"، وتشمل كذلك اقنعة خاصة بمكثفات الاكسيجين وكميات هامة من الكمامات ومعقم الايدي، وقد تم التنسيق مع السلط المحلية بالمنطقة للإشراف على توزيع المعدات على مستحقيها، ضمانا لحسن استغلالها والمحافظة عليها.

كما يجري العمل على تنفيذ الجزء الثاني من المبادرة والمتمثّل في اقتناء معدات طبية لفائدة مركز الصحة الاساسية بمنزل عبد الرحمان عن طريق الاموال التي تم جمعها من التبرعات وهي في حدود 45 ألفا و174 دينارا ( 13 ألفا و888 يورو) .









سيدي بوزيد: انتفاع 66 ألفا و110 أشخاص بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



بلغ عدد المنتفعين بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا" في ولاية سيدي بوزيد، الى حدود أمس الاثنين، 66 ألفا و110 منتفعين من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد 19" في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأضاف نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ 28 ألفا و226 شخصا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 123 حالات، وكانت أغلبها أعراض طفيفة.





سيدي بوزيد: انتفاع 66 ألفا و110 أشخاص بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



بلغ عدد المنتفعين بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا" في ولاية سيدي بوزيد، الى حدود أمس الاثنين، 66 ألفا و110 منتفعين من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد 19" في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأضاف نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ 28 ألفا و226 شخصا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 123 حالات، وكانت أغلبها أعراض طفيفة.







قابس: 8 وفيات و97 إصابة جديدة بوباء "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة



أفاد منسّق خليّة اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 08 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بهذا الفيروس في الجهة إلى 571 وفاة.

وأوضح جبران، في تصريح لـ(وات)، أن الادارة الجهوية للصحة قد تلقت نتيجة 300 تحليل أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا"، وأن 97 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بالفيروس.

وتتوزع هذه الإصابات، الى 43 اصابة بمطماطة الجديدة، و18 اصابة بقابس الجنوبية، و14 اصابة بوذرف، و08 اصابات بمارث، و04 اصابات بقابس المدينة، و03 اصابات بكل من منزل الحبيب والحامة، واصابتين (02) بالمطوية، واصابة واحدة (01) بكل من قابس الغربية وغنوش.

في المقابل، تعافى من الفيروس مجموع 17947 شخصا من بين 18759 شخصا ثبتت إصابتهم، علما وأن عدد الحالات المشطة يقدر حاليا بـ804 حالات، تتوزع الى 205 حالات بقابس الجنوبية، و119 حالة بمطماطة الجديدة، و74 بوذرف، و55 بقابس المدينة، و39 بمارث، و23 بالمطوية، و20 بقابس الغربية، و11 بالحامة، و10 بغنوش، و07 بمنزل الحبيب، و04 حالات بمطماطة.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا"، 201 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام "كوفيد 19" بمختلف مستشفيات الجهة، 85 مريضا، من بينهم 09 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي بقابس.





الكاف: تسجيل 11 حالة وفاة و177 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يومين



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء في آخر تحيين لها للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" عن تسجيل 11 حالة وفاة و177 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 366 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 07 و08 اوت الجاري



وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 567 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 16582 اصابة منها 15612 حالة تعاف فيما انخفض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 106 مصابين منهم 11 مصابا في اقسام الانعاش والعلاج المكثف



كما أظهر التحيين الجديد، تراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 970 حالة مقابل حوالي 2000 قبل اسبوعين، وهو ما يعكس وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) بداية تراجع الوباء رغم تواصل تسجيل حالات وفاة وإصابات بعدوى الفيروس



