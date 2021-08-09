ديوان الخدمات الجامعية ينشر روزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي للسنة الجامعية 2021-2022

أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال اليوم الاثنين عن روزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الاعلان عن نتائج التوجيه الى مؤسسات الايواء للسنة الجامعية 2021-2022



وأضاف الديوان في بلاغ له أنه يتعين على الطلبة الجدد الراغبين في الحصول على السكن الجامعي تقديم مطالب ترشح انطلاقا من يوم الثلاثاء 10 أوت الجاري



ويتم الاعلان عن نتائج التوجيه الى مؤسسات الايواء بداية من 20 أوت 2021 بالنسبة للمؤسسات المعنية بالعودة الجامعية في غرة سبتمبر 2021 وبداية من 31 أوت الجاري بالنسبة للمؤسسات المعنية بالعودة الجامعية يوم 13 سبتمبر القادم



ولفت الديوان الى انه على الطلبات الراغبات في تجديد السكن تقديم مطلب في الغرض بداية من 10 اوت الجاري وسيتم الاعلان عن نتائج التوجيه الى مؤسسات الايواء في نفس التواريخ المعتمدة للطلبة الجدد والمذكورة سابقا.



