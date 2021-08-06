حزب التحالف من أجل تونس يدعو سعيّد إلى التمديد في الفترة الاستثنائيّة لاقرار مزيد من الاجراءات الاصلاحية

وات - طالب حزب التحالف من أجل تونس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بالتمديد في الفترة الاستثنائيّة، لأخذ المزيد من التدابير والإجراءات الاصلاحية، وبتنظيم استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم وإصلاح المنظومة الانتخابية، واجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.



واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن ما تمّ هدمه وتخريبه خلال "عشرية الفشل" وتفتيت مؤسسات الدولة "لا يمكن إصلاحه خلال الفترة الاستثنائيّة المحددة بثلاثين يوما"، وفق تقديره.



كما دعا رئيس الدولة، الى التشاور مع المنظمات الوطنية والأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني التي لم تنخرط سابقا في منظومة الفساد والفشل، لتحديد الأولويّات ووضع خارطة طريق ناجعة وقابلة للانجاز.



كما حث سعيّد على تفعيل الفصل 163 من الدستور، والعمل على محاسبة المتورّطين في الفساد الذين تسلّلوا بالغشّ لمؤسسات الحكم، وفق ما كشفه تقرير دائرة المحاسبات من تجاوزات وجرائم انتخابية خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.



وجدد الحزب مساندته المطلقة للقرارات والاجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد يوم 25 جويلية الفارط، والتي وصفها ب "التاريخية والشجاعة"، بالاعتماد على الفصل 80 من الدستور، استجابة لمطالب الشعب وفي مقدمته الشباب.



يشار الى أنه تم الأعلان عن تأسيس حزب التحالف من أجل تونس، في مارس 2019 ، وفق بلاغ صادر أنذاك عن مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.



