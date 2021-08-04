   Om Kalthoum - الأطلال  

بطولة مصر - فخر الدين بن يوسف يواصل هز الشباك مع الاسماعيلي

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 22:30قراءة: 0 د, 32 ث
واصل المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف هز الشباك مع فريقه الاسماعيلي الذي تعادل مع مضيفه بيراميدز 2-2 يوم الاربعاء في اطار لقاء مؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.
وافتتح بيراميدز التسجيل عن طريق محمد فاروق في الدقيقة 18 قبل ان يدرك فخر الدين بن يوسف التعادل للاسماعيلي في الدقيقة 57 رافعا رصيده الى 10 اهداف في سباق البطولة. وعاد بيراميدز للتقدم مجددا عبر علي جبر في الدقيقة 65 لكن شكري نجيب انتزع التعادل للدراويش في الدقيقة 90 زائد 8 من ركلة جزاء.
ورفع بيراميدز رصيده الى 42 نقطة في المركز الرابع بينما يملك الاسماعيلي في رصيده 36 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230341



En continu

Toutes les news

الأربعاء 04 أوت 2021 | 25 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:03 19:25 16:14 12:32 05:27 03:48
28°
38°% 57:الرطــوبة
تونــس28°
5.66 كم/س
:الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
38°-2833°-2534°-2541°-2736°-28
  • Avoirs en devises
    19041,2

  • (4 aout)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,29336 DT        1$ =2,77385 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 aout)   1889,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة