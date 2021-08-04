الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 4 أوت

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بنزرت: حملة تلقيح بالوسط المهني العمومي والخاص لتطعيم 400 عامل وعاملة ضد فيروس "كورونا"



أفادت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية بنزرت، شاذلية الجباري، بأنه تم اليوم الأربعاء، الانطلاق في تنفيذ حملة تلقيح في الوسط المهني العمومي والخاص، وذلك بمقر مؤسسة تكرير النفط بجرزونة "ستير".

وأوضحت ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان الحملة تندرج في إطار الاتفاقية الثنائية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، وأيضا ضمن مخرجات الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة الملتئمة نهاية الأسبوع الفارط.

وبيّنت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية، ان حملة اليوم التي تنظيمها بمؤسسة "ستير" تهدف الى تطعيم 400 عامل ضد فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق بين قسم تفقدية طب الشغل بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، والفرق الصحية المتنقلة التابعة للإدارة الجهوية للصحة وبالتعاون مع كافة الأطراف بالمؤسسة.

وأضافت، في ذات السياق، ان الحملة ستتواصل في بقية الأوساط المهنية العمومية والخاصة المنتصبة بالجهة.

يشار إلى أن ولاية بنزرت، كانت فعّلت مخططها الجهوي الخاص بمراكز التلقيح ضد فيروس "كورونا"، من خلال مصادقة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، الملتئمة نهاية الأسبوع الفارط، على 27 مركزا، دون اعتبار بقية المراكز المتنقلة والحملات الاستثنائية الوطنية والجهوية والمحلية.







مدنين: رصد 12 وفاة و113 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 78 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الأخيرة



سجّلت ولاية مدنين، خلال 24 ساعة الأخيرة، 12 حالة وفاة، و113 إصابة محليّة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس الى 890 وفاة، واجمالي الاصابات الى 26407 إصابات، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

ولاحظ الدكتور زيد، في تصريح لـ(وات)، أن الوضع الوبائي بالجهة، يشهد تراجع عدد الاصابات وتقلص نسبة الحدوث الى 13 بالمائة، فيما يتواصل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في ارتفاع، أمام تواصل الضغط على المؤسسات الصحية وارتفاع الحالات الاستشفائية.

وبيّن، في هذا السياق، أن نسبة اشغال أسرة الاكسيجين والانعاش في القطاعين العام والخاص، تراوحت بين 84 بالمائة و100 بالمائة، الى جانب وجود عدة حالات تخضع للعلاج في منازلها عبر أجهزة تكثيف الاكسيجين.

وتوزعت الاصابات الجديدة، حسب المعتمديات بين 35 إصابة بمدنين الشمالية، و27 بجرجيس، و20 بمدنين الجنوبية، و10 بأجيم، و8 بحومة السوق، و4 اصابات بكل من ميدون وبني خداش، و3 إصابات ببن قردان، وإصابتين (02) بسيدي مخلوف.

في المقابل، رصدت الادارة الجهوية للصحة بمدنين، 78 حالة شفاء، منها 22 حالة شفاء بحومة السوق، و18 بجرجيس، و14 بمدنين الجنوبية، و10 ببن قردان، و7 حالات شفاء بكل من سيدي مخلوف وميدون، وحالتي شفاء بأجيم، ليصل إجمالي حالات الشفاء الى 23922 حالة شفاء.







المنستير: 4 وفيات و150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بتاريخ 2 أوت الجاري



سجّلت الدوائر الصحيّة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، بتاريخ 2 أوت الجاري، 4 وفيات بفيروس "كورونا"، 02 بمعتمدية المكنين، وواحدة (01) بالوردانين، ومثلها بجمال، الى جانب 150 إصابة جديدة، ليتطور مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 787 وفاة، والإصابات إلى 35 ألفا و40 إصابة، وفق ما أعلنت عنه اليوم الإدارة الجهوية للصحة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 37 إصابة بالمنستير، و27 إصابة بجمال، و20 إصابة بالمكنين، و20 إصابة بالوردانين، و12 إصابة بالبقالطة، فيما تراوحت ببقية المعتمديات بين إصابة واحدة ببني حسان، و7 إصابات بطبلبة ومثلها ببنبلة.

وبلغت نسبة الإصابات خلال 14 يوما الأخيرة وإلى غاية 2 أوت الجاري، 377 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير، في حين تراوحت الإصابات على مستوى المعتمديات بين 866 إصابة بالوردانين، و182 إصابة بقصر هلال لكلّ 100 ألف ساكن، علما وأنه يتواصل تصنيف ولاية المنستير بمعتمدياتها ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا.

وتعدّ الجهة، إلى غاية 2 أوت الجاري، 4646 حالة نشطة، و165 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة مع تراجع النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" إلى 64 فاصل 7 في المائة.

وتطوّرت، في المقابل، حالات التعافي خلال الفترة الممتدة من مارس 2020 الى غاية 2 أوت الجاري، الى 29 ألفا و607 حالات تعافي، منها 544 حالة شفاء مسجّلة يوم 2 أوت الجاري.



