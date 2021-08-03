بنزرت: وفاة كهل وإنقاذ 5 أشخاص من الغرق بشاطىء رأس انجلة

وات - أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، العميد كمال المليتي، بأن شاطىء راس انجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية، شهد، اليوم الثلاثاء، وفاة كهل وإنقاذ 5 أشخاص آخرين من الموت غرقا.



وأوضح المصدر ذاته، لـ(وات)، أن فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، تدخلت في مناسبة أولى لإنقاذ 4 أشخاص من الغرق بشاطئ راس انجلة، من بينهم أب يبلغ من العمر حوالي 54 سنة و3 من أطفاله، الا أن الأب توفي أثناء نقله الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، إثر توقف قلبي رئوي وذلك رغم مجهودات فرق الإنقاذ.

وأشار، الى أن أحد بنات المتوفي ترقد حاليا بالمستشفى، مبيّنا أن حالتها مستقرة ودون خطورة، على غرار بقية أفراد العائلة.

وأضاف العميد المليتي، أن ذات الفرق، تدخلت اليوم في مناسبة ثانية، لإنقاذ عائلة أخرى من الغرق في نفس الشاطئ تتركب من شخصين، وقد أمكن اسعافهما على عين المكان بمعية عدد من المصطافين وحالتهما مستقرة ولا وجود لأي خطورة عليهما.



ودعا، بالمناسبة عموم المصطافين الى التحلي باليقظة والانتباه، مع اخذ الحيطة اللازمة خاصة مع التغيرات المناخية المفاجئة التي ما فتئت تعرفها الشواطئ التونسية وعدم المجازفة والسباحة بالقرب من فرق الإنقاذ.









