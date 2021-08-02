انطلاق حملة التلقيح بالوسط المهني الأربعاء 4 أوت الجاري والبداية بالبالغين 40 عاما فما فوق

نشرت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، بيانا مشتركا اعلنتا فيه عن انطلاق حملة التلقيح بالوسط المهني بداية من يوم الأربعاء 4 أوت الجاري لتشمل في مرحلة الأولى العمال البالغين 40 عاما فما فوق.



وستشمل حملة التلقيح بالوسط المهني في مرحلة لاحقة بقية الشرائح العمرية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع العمال في مختلف القطاعات وفق نصر البيان، الذي كشف عن إعداد منصة الكرتونية للتسجيل في هذه الحملة وهي:

www.sante.rns.tn/evaxentreprise



وسيؤمن هذه الحملة في القطاع الخاص أطباء الشغل بالتنسيق مع اقسام تفقديات الشغل طب الشغل والسلامة المهنية والإدارات الجهوية للصحة والأقسام الجامعية لطب الشغل، بالتعاون مع المنظمات المهنية.



أما بالنسبة إلى القطاع العام فسيتم التلقيح عن طريق حملات متنقلة بعد التنسيق مع القطاعات المعنية والإدارات الجهوية للصحة.







