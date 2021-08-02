الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 2أوت

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سيدي بوزيد: تسجيل 7 وفيات و110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 72 حالة شفاء



سجّلت ولاية سيدي بوزيد، أمس الأحد، 7 وفيات و110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 72 حالة شفاء، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، كاهية مدير رعاية الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة، بشير السعيدي.

وبيّن السعيدي، في تصريح لـ"وات"، في تصريح لـ"وات، أنه وباحتساب الحالات الجديدة، ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد الى 20741 إصابة مؤكدة، منها 18675 حالة شفاء، و646 حالة وفاة.

وتم إيواء 14 مريضا بمستشفيات الجهة، ليبغ العدد الجملي للمقيمين حاليا بالمستشفيات 140 مصابا.

وتتوزع الإصابات المؤكدة الجديدة، على معتمديات سوق الجديد 13 حالة، والمزونة 3 حالات، ومنزل بوزيان 13 حالة، والرقاب 3 حالات، والمكناسي 20 حالة، وسيدي بوزيد الشرقية 10 حالة، وسيدي بوزيد الغربية 17 حالة، وسيدي علي بن عون 29 حالة، وأولاد حفوز حالتين.









