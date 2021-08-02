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النجم الساحلي أنهي اجراءات تعاقده مع الظهير الايسر يوسف لعوافي

Publié le Lundi 02 Août 2021 - 14:53قراءة: 0 د, 24 ث
انهى النجم الساحلي اجراءات تعاقده مع الظهير الايسر الجزائري يوسف لعوافي حسب ما اعلن عنه وكيل اعمال اللاعب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

ووقع يوسف لعوافي (25 عاما) عقدا لمدة ثلاثة مواسم إلى غاية 30 جوان 2024 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق وفاق سطيف الجزائري.
ويسعى فريق جوهرة الساحل من خلال هذه الصفقة الى تعويض خروج ظهيره الايسر السابق مرتضى بن وناس الذي انتقل خلال هذه الصائفة الى صفوف فريق قاسم باشا التركي.


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