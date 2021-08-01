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النادي البنزرتي يشرع غدا في تحضيراته للموسم الجديد

Publié le Dimanche 01 Août 2021 - 16:40قراءة: 0 د, 26 ث
يشرع النادي البنزرتي،غدا الاثنين (س 17) بملعب احمد البصيري، في تحضيراته استعدادا للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب محمد عزيز.

واوضح نادي عاصمة الجلاء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان الفترة الاولى من التحضيرات (2-15 اوت) ستسمح للاطار الفني بمزيد التعرف على الرصيد البشري المتوفر حاليا في الفريق اضافة الى اكتشاف المواهب الشابة جهويا ووطنيا تليها التحاق المنتدبين الجدد.


وسيخوض النادي البنزرتي خلال فترة التحضيرات ست مقابلات ودية سيتم الكشف عنها لاحقا.

ويذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستنطلق يوم 25 سبتمبر القادم.



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