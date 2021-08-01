صابة الحبوب لتونس بلغت الموسم الحالي 4ر16 مليون قنطار (حصيلة نهائية)

وات -

بلغت الحصيلة النهائية والرسمية لصابة الحبوب في تونس لهذا الموسم 4ر16 مليون قنطار مع تجميع 9ر7 ملايين قنطاروتقدر الحاجيات الوطنية من الحبوب ما بين 28 و30 مليون قنطار سنويا ما يعني أنه سيقع تغطية الفارق في صابة الحبوب لهذاالموسم بمواصلة توريد خاصة القمح اللين.وأظهرت معطيات استقتها (وات) من الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أن موسم الحصاد قد انتهى تقريبا حيث بلغتالمساحات المحصودة الى غاية يوم 28 جويلية الماضي، حوالي 802 ألف هكتار (هك) من جملة 810 آلاف هك قابلة للحصادأي بنسبة تقدم تقدر بحوالي 99 بالمائة منها 699 ألف هك بولايات الشمال (من جملة 707 ألف هك قابلة للحصاد)وحوالي 101 ألف هك بولايات الوسط والجنوب (من جملة 102 ألف هك قابلة للحصاد)وتوزعت المساحات المحصودة حسب الأنواع على 457 ألف هك قمح صلب و60 ألف هك قمح لين و276 ألف هك شعيرو9200 هك ترتيكالوبخصوص تقدم التجميع إلى غاية 28 جويلية الماضي أظهرت المعطيات المتوفرة أن كميات الحبوب المجمعة بلغتحوالي 7 ملايين و936 ألف قنطار منها 7 ملايين و410 ألف قنطار حبوب استهلاك وانقسمت الكميات المجمعة حسب الأنواعالى 6 ملايين و904 ألف قنطار قمح صلب و319 ألف قنطار قمح لين و187 ألف قنطار شعيركما تم تجميع حوالي 526 ألف قنطار من بذور الحبوب من طرف مختلف شركات إنتاج البذور الممتازة موزعة على 51 ألفقنطار من قبل ديوان الحبوب ومليونين و911 ألف قنطار من طرف الشركات التعاونية و4 ملايين و447 ألف قنطار جمعتهاالشركات الخاصةوبالنسبة الى جودة الحبوب فقد اعتبرت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة أنها عموما مقبولة لهذا الموسم مع تسجيل عدد قليل منطلبات اعادة تعيير الحبوب من قبل المنتجين نظرا للمراقبة التي وقعت على مراكز التجميع في المصادقة عند قبول الحبوبوعلى صعيد آخر قدرت المساحات المتوقع حصادها 810 آلاف هك من جملة 1 مليون و130 ألف هك مبذورة منهاقرابة 707 آلاف هك بولايات الشمال وحوالي 103 آلاف هكتار بولايات الوسط والجنوب وبالنسبة للمساحات السقوية من المتوقعحصاد حوالي 68 ألف هك من جملة 72 ألف هك مبذورةولإنجاح موسم الحصاد من الناحية اللوجستية، تمت المصادقة على 176 مركزا قارا حيث توجد الصابة من جملة حوالي 186مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، ورفض بقية المراكز لعدم استجابتها للمقاييس الدنيا المطلوبةكما تم إعداد معلقة تتضمن التذكير بإجراءات قبول الحبوب بالمراكز وتشديد المراقبة عليها للحد من الضياع ومقاومة الغشوبخصوص مخابر التعيير صادقت اللجان الجهوية واللجنة المركزية المكلفة على 25 مخبرا لتعيير الحبوب المحلية جاهزة لاستقبالالعيناتيشار الى أن عدد آلات الحصاد المتوفرة لتأمين موسم الحصاد قدرت بحوالي 3553 آلة منها 3100 آلة متواجدة بولايات الشمالو453 آلة بولايات الوسط والجنوب مع العلم أن أسعار الآلات الحاصدة الجديدة ارتفعت بصفة ملحوظة خلال السنوات الأخيرةليتراوح معدل أسعارها لدى نيابات بيع الآلات الفلاحية حاليا بين 300 و350 ألف ديناركما تم القيام بحملات تحسيسية وأيام إعلامية لفائدة الفلاحين لمساعدتهم على القيام بعمليات الصيانة اللازمة وتم تعديل أكثرمن 250 آلة حصاد للحد من نسب الضياع عند الحصاد.