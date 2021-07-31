تاجيل النسخة الثامنة من تظاهرة " دريم سيتي " الى خريف سنة 2022

اعلنت هيئة تنظيم تظاهرة "دريم سيتي" الثقافية تاجيل تقديم النسخة الثامنة من التظاهرة التي كانت مقررة هذه السنة الى خريف سنة 2022 وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة.وحسب ما افادت به اميرة الهمامي المكلفة بالاعلام والاتصال لجمعية "الشارع فن" الجهة المنظمة لتظاهرة "دريم سيتي" فان التاجيل "تم بعد تقييم الاوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس خلال هذه الفترة وخاصة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الوضع العام وما حتمه ذلك من اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية لاسيما قرار حظر الجولان " مشيرة "الى ان تظاهرة "دريم سيتي " ترتكز في برمجتها على تنشيط الشارع والفضاءات العامة وخاصة تنشيط المدينة العتيقة عبر برمجة عروض موسيقية وسينمائية وبصرية وفنون تشكيلية الى جانب عروض الرقص المعاصر واعمال الغرافيتي والرسومات والجداريات وما يتطلبه ذلك من مشاركة هامة للشباب والاطفال وايضا الفنانين من تونس وافريقيا والشرق الاوسط واوروبا ".واعتبرت اميرة الهمامي في هذا الصدد ان "تاجيل تظاهرة دريم سيتي حتمته الاوضاع الصحية والوبائية بالاساس " لافتة الى ان جمعية "الشارع فن " اعدت برمجة متنوعة لسنة 2021 لكنها ارتات تاجيل تقديم كل العروض والمشاركات الى السنة القادمة لتوفير احسن ظروف النجاح لتظاهرة دولية ما فتئت تحظى باهتمام شرائح عمرية مختلفة ومشاركة متميزة لفنانين عرب واجانب في اختصاصات الموسيقى المعاصرة والرقص والفنون التشكيلية والمسرح والسينما والفنون البصرية والفيديو وغيرها من الفنون ذات الطابع الفرجوي التي تعتمد على الحركة بما يساهم في اعطاء النسيج العمراني شحنة فنية وحركية ثقافية فريدة من نوعها مقارنة بالعروض الثقافية المتداولة".