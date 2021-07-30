ارسال رائدة فضاء تونسية الى محطة الفضاء الروسية "إ آس آس" بمقتضى اتفاقية سيتم توقيعها يوم 13 أوت

اعلن مجمع "تالنات" القابضة المختص في التكنولوجيات الحديثة، الجمعة، ان اتفاقية سيتم توقيعها مع وكالة الفضاء الروسية بمناسبة عيد المرأة في 13 أوت المقبل تقضي بتدريب واختبار رائدة فضاء تونسية يتم إرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية "إ آس آس".وأوضح مجمع تلنات على صفحته على شبكة التواصل الإجتماعي أن وفدا روسيا، يضم الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين دمتري راغوزين المكلف بالتعاون الدولي في مجال الفضاء والمدير العام لوكالة الفضاء الروسية وسيرغي كريكالوف (أكبر رائد فضاء روسي برصيد 06 رحلات فضائية) وسيتم بالمناسبة التوقيع على الاتفاقية.وكان "مجمع تلنات" لصاحبه رجل الاعمال محمد فريخة، قد أطلق أول قمر صناعي تونسي للتكنولوجيا المصغرة في الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية في شهر جوان الماضي.ويتطلع، مجمع "تلنات" وهو مجموعة شركات خاصة مختصة في الاستشارة وتطوير التكنولوجيات الحديثة أسس في1994، الى تطوير الأبحاث والصناعة الفضائية في تونس موقعا على اتفاقيات في هذا الشأن وحتى الآن مع شركات روسية وفرنسية حسب ما صرح به الرئيس المدير العام محمد فريخة.