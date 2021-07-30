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مدنين: وصول 90 مهاجرا الى ميناء الكتف ببن قردان بعد انقاذهم اثناء عملية هجرة غير نظامية من السواحل الليبية

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 14:42قراءة: 0 د, 34 ث
وات - وصل صباح اليوم الجمعة 90 مهاجرا، الى ميناء الكتف ببن قردان بعد ان قام الحرس البحري بانقاذهم على اثر تعطب مركبهم اثناء عملية هجرة غير نظامية من السواحل الليبية، وفق رئيس فرع الهلال الاحمر التونسي بمدنين منجي سليم.

وبين سليم ل(وات) ان المهاجرين ينقسمون الى 76 مصريا و13 سودانيا وليبي واحد، وقد تدخل الهلال الاحمر التونسي ببن قردان لتقديم ما يحتاجونه من اكل وشرب في انتظار ايجاد فضاء ياويهم طيلة فترة الحجر الصحي، واشار الى وجود جثتين على متن المركب.


يذكر ان مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين تم انقاذهم الاسبوع الماضي ظلوا في ميناء جرجيس لمدة 3 ايام بسبب عدم ايجاد فضاء لاحتضانهم امام امتلاء كل مبيتات المهاجرين والفضاءات المخصصة للعزل الصحي الاجباري بجربة.

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