الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 30 جويلية

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مدنين: تسجيل 7 وفايات و186 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية مدنين 7 وفايات جديدة بسبب الاصابة بفيروس "كورونا"، تراوحت اعمارهم بين 60 و77 سنة، وارتفع بذلك عدد المتوفيين بالفيروس منذ ظهوره الى 847 حالة وفاة، كما ارتفع اجمالي الاصابات الى 25748 اصابة بتسجيل 186 اصابة محلية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية من جملة 1031 عينة تم رفعها للتحليل، وبذلك تكون نسبة الحدوث قد تراجعت الى اقل من 20 بالمائة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وتوزعت الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بين 45 اصابة بمدنين الشمالية و30 اصابة بمدنين الجنوبية و23 اصابة بسيدي مخلوف و20 اصابة بميدون و18 اصابة بحومة السوق و15 اصابة بجرجيس و14 اصابة بكل من اجيم وبن قردان و7 اصابات ببني خداش، كما سجلت الجهة 27 حالة شفاء ارتفع بها اجمالي حالات الشفاء الى 23 الف وبذلك يبلغ عدد الحالات الايجابية النشطة بالجهة 1906 حالات .ورغم تراجع نسبة الحدوث بقليل، فان نسبة الاشغال بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة لا تزال هامة تراوحت بين 99 بالمائة في اسرة الاكسيجين بالقطاع العمومي وفي القطاع الخاص، و100 بالمائة في الانعاش بالقطاع العمومي، ما يجعل الضغط كبيرا على هذه المؤسسات الصحية وبذلك الضغط على مادة الاكسيجين.وتجاوز عدد الجرعات المقدمة منذ انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" 88 الف جرعة بتقديم يوم امس 788 جرعة منها 132 جرعة امنها الفريق المتنقل بمعتمدية بني خداش في اطار حملة للتلقيح تستهدف 3000 شخص بكل من معتمدية سيدي مخلوف وبني خداش التي سيواصل بها الفريق المتنقل اليوم عملية التطعيم بمنطقة قصر الجديد.