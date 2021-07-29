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الجرندي يؤكد لنظيرته البلجيكية تمسك تونس بالديمقراطية وان المرحلة الحالية هي استثنائية

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 16:56قراءة: 0 د, 38 ث
تحادث عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس 29 جويلية 2021، هاتفيا مع Sophie Wilmès نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا، حيث أطلعها على ٱخر المستجدات في تونس والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية الرامية إلى استعادة الاستقرار في تونس وضمان ديمومة مؤسّساتها بالاستناد الى احكام دستور البلاد.

وبيّن الوزير الجرندي لنظيرته البلجيكيّة حرص تونس على مواصلة احترامها لالتزاماتها الدوليّة وتكريس مبادئ دولة القانون والديمقراطيّة وحقوق الانسان مؤكّدا على أنّ هذه المرحلة لا تعدو إلا أن تكون استثنائيّة للحفاظ على السّلم الاجتماعي الذي أصبحت تتهدّده التطوّرات السياسيّة الأخيرة في تونس والتي رفضها جزء كبير من الشعب التونسي.


من جانبها, عبّرت الوزيرة البلجيكية عن تفهّمها للصعوبات والمخاطر التي تمر بها تونس جرّاء تداعيات الازمة الصحيّة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 230001

Nouri  ()  |Jeudi 29 Juillet 2021 à 16h 11m |           
حتى من بن علي كلن يسمي نفسه ديمقراطي



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