وزارة الصحة تشرع في تلقيح الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة ضد كوفيد 19

تشرع وزارة الصحة، بداية من اليوم الخميس، في تطعيم المنتمين للشريحة العمرية من 40 إلى 49 سنة المسجلين بمنظومة "ايفاكس"، باللقاح المضاد لكوفيد 19.وأكدت وزارة الصحة في بلاغ صادر لها، ضرورة إحترام المواطنين لمواعيد التلاقيح المرسلة إليهم من طرف منظومة "ايفاكس"، داعية إلى مواصلة الإقبال على التسجيل بهذه المنظومة من أجل تسريع وتيرة التلقيح وتحقيق الأهداف المرسومة في الخطة الوطنية لمقاومة جائحة كورونا ببلوغ نسبة 100 ألف تلقيح في اليوم.يذكر انه، حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة، استكمل 1 مليون و81 ألفا و214 شخصا تلقيحهم منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا وإلى غاية يوم 26 جويلية، من بينهم 963 ألفا و633 شخصا تلقوا جرعتين من التلقيح و117 ألفا و581 شخصا ممن أصيبوا بكورونا سابقا، تم تطعيمهم بجرعة واحدة.