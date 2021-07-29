   Abdelhalim - أحضان الحبايب  

وزارة الصحة تشرع في تلقيح الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة ضد كوفيد 19

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 12:57قراءة: 0 د, 36 ث
تشرع وزارة الصحة، بداية من اليوم الخميس، في تطعيم المنتمين للشريحة العمرية من 40 إلى 49 سنة المسجلين بمنظومة "ايفاكس"، باللقاح المضاد لكوفيد 19.

وأكدت وزارة الصحة في بلاغ صادر لها، ضرورة إحترام المواطنين لمواعيد التلاقيح المرسلة إليهم من طرف منظومة "ايفاكس"، داعية إلى مواصلة الإقبال على التسجيل بهذه المنظومة من أجل تسريع وتيرة التلقيح وتحقيق الأهداف المرسومة في الخطة الوطنية لمقاومة جائحة كورونا ببلوغ نسبة 100 ألف تلقيح في اليوم.


يذكر انه، حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة، استكمل 1 مليون و81 ألفا و214 شخصا تلقيحهم منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا وإلى غاية يوم 26 جويلية، من بينهم 963 ألفا و633 شخصا تلقوا جرعتين من التلقيح و117 ألفا و581 شخصا ممن أصيبوا بكورونا سابقا، تم تطعيمهم بجرعة واحدة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229984



En continu

Toutes les news

الخميس 29 جويلية 2021 | 19 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:11 19:31 16:15 12:33 05:23 03:40
44°
44°% 2:الرطــوبة
تونــس27°
4.12 كم/س
:الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
44°-2739°-2838°-2937°-2734°-25
  • Avoirs en devises
    20530,1

  • (28 juill)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28774 DT        1$ =2,79173 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juill)   1063,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة