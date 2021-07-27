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عضو بالمجلس الاعلى للقضاء ..ليس هنالك جلسة مرتقبة للمجلس لتدارس قرارات رئيس الجمهورية

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 10:57قراءة: 0 د, 36 ث
وات - قال عضو المجلس الاعلى للقضاء احمد الخصخوصي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء انه ليس هنالك اي جلسة مرتقبة للمجلس لتدارس القرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وكانت بعض المواقع الالكترونية وبعض وسائل الاعلام قد تداولت امس الاثنين خبرا مفاده ان المجلس الاعلى للقضاء سيعقد اليوم جلسة لتتدارس قرارات رئيس الجمهورية .


تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اتخذ أول أمس الأحد جملة من القرارات عقب تفعيل الفصل 80 من الدستور والتي من بينها ترؤسه للنيابة العمومية.

وكان رئيس الجمهورية، التقى امس الاثنين بكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وعضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، وعضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، عبد الكريم راجح.

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