توننداكس يقفل معاملات الاثنين بتسجيل انخفاض بنسبة 67ر 0بالمائة

وات - أقفلت بورصة تونس حصة، الإثنين، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، "توننداكس" بنسبة 67ر0 بالمائة عند مستوى 95ر7235 نقطة وسط حجم تدوال جملي ضعيف بلغ 2ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة " التونسية للأوراق المالية".



وبخصوص أداء الأسهم، ارتفع سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بنسبة 9ر2 بالمائة (290ر6 د) متبوعا بسهم "بي هاش القابضة" الذي تطور بنسبة 6ر2 بالمائة (600ر1د). كما سجل سهم الشركة العقارية التونسية السعودية ارتفاعا بنسبة 2ر2 بالمائة (310ر2د). وفي المقابل، تقهقر سهم اسمنت قرطاج بنسبة 06ر5 بالمائة (500ر1د)، في حين حقق أكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 401 ألف دينار أي بنسبة 18 بالمائة من الحجم الجملي للمعاملات، علما وأن السهم سجل تراجعا بنسبة 1ر21 بالمائة منذ بداية السنة. وسجل سهم شركة الإيجار العربية لتونس انخفاضا بنسبة 1ر3 بالمائة (500ر1د).



