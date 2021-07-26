الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 26 جويلية

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سليانة-كوفيد19: تسجيل 3 حالات وفاة و 67 اصابة جديدة

سجلت ولاية سليانة، أمس الاحد، 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" إلى جانب 67 إصابة جديدة، ارتفعت بموجبها الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 416 وفاة و12 ألفا و338 إصابة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بسليانة.وتتوزع إلاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 22 ببوعرادة، و21 بمكثر، و20 بسليانة المدينة، و3 بالروحية واصابة واحدة بالكريب.ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 42 حالة من بينها 8 بالانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 60 مصابا.