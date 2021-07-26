المنتخب التونسي للكرة الطائرة ينهزم أمام نظيره الفرنسي صفر - 3 في ثاني لقاءاته بالأولمبياد

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انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة صباح اليوم الاثنين أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 3 - 0 ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في أولمبياد طوكيو.وجاءت تفاصيل الأشواط كالاتي 25 - 21، 25 - 11، 25 - 21.وكان المنتخب الوطني التونسي قد انهزم في لقاء اول بالأولمبياد الأربعاء الماضي أمام المنتخب الايطالي بنتيجة 3 - 0 ، تفاصيلها 25 - 20 ، 25 -19، 25 -16.وسيجري المنتخب الوطني التونسي لقاءاته الثلاثة المتبقية، يوم 28 جويلية أمام المنتخب الأمريكي، و يوم 30 جويلية أمام المنتخب الأرجنيتني، ويوم 1 أوت أمام المنتخب الروسي.يذكر أنّه يتأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كرة الطائرة أصحاب المراتب الأربعة الأوائل من كل مجموعة.